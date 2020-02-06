تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع اليوم 6/2/2020

يلعب الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس الموافق الـ6 من فبراير 2020، في مواجهة نارية، ضمن مبارايات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي وبيراميدز





وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في تمام السـ7:30 بتوقيت القاهرة، الـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية استاد "الدفاع الجوي".





ظروف مباراة الأهلي وبيراميدز





وتأتي مواجهة الأهلي وبيراميدز في ظروف استثنائية، حيث يلعب المارد الأحمر أمام فريق "بيراميدز" في مباراة ثأرية، حيث لم يتغلب الأحمر على الأخير منذ لعبه بالدوري وتغير اسمه من "الأسيوطي"، في 3 مبارايات خسرها جميعها.





ترتيب الفريقين قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز





مباراة الأهلي وبيراميدز.. يدخل المارد الأحمر اللقاء متصدرًا بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، من 12 مباراة لعبها وفاز بجميعها، كما تأهل بدوري أبطال إفريقيا، إلى دور الـ8.





الأهلي وبيراميدز مباراة هامة





ويدخل بيراميدز مباراة الاهلي وهو يمتلك 26 نقطة من 15 جولة فاز في 7 مواجهات، وخسر في 3 وتعادل في خمس مبارايات ويحتل المركز الرابع بترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز





أعلنت قناة أون سبورت اتش دي عن إذاعة المباراة التي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز بتعليق محمد الكواليني، بعدما تداولت أنباء عن رفض بيراميدز إذاعة اللقاء.





تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز





واستقر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز الهامة بالدور الـ16 م مسابقة الدوري المصري الممتاز "إيجيبشن ليج".





تشكيل الأهلي أمام بيراميدز





ثلاثي حراسة المرمى: الشناوي، شريف إكرامي وعلي لطفي.





وفي الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، أحمد فتحي، ومحمد هاني.





وبخط الوسط: وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، حسام عاشور وأحمد الشيخ، .





وفي خط الهجوم: مروان محسن، محمود «كهربا»، جونيور أجاي، جيرالدو، وأليو بادجي.



