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حرب كيليان مبابي تشتعل في وجه ريال مدريد

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:15 م
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مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
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ينوي نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف تدعيم صفوف فريقه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى يوفنتوس لإبرام صفقة تبادلية محتملة مع الفريق الباريسي من أجل الحصول على توقيع مبابي رغم المنافسة الشرسة مع فريق ريال مدريد الإسباني.

خطة يوفنتوس تعتمد بالأساس على تخفيض سعر عملية التعاقد مع مبابي من خلال إقحام المهاجم المبدع الأرجنتيني باولو ديبالا في الصفقة.

كما أن إدارة يوفنتوس يمكنها في حال التعاقد مع مبابي الاستغناء عن هداف الفريق كريستيانو رونالدو الذي سيحرر يوفنتوس من راتبه الكبير.

وتلك الخطوة تعتبر ليست سيئة لأن اللاعب الفرنسي وقتها سيكون ضمان رائع في تسجيل وصناعة الأهداف وقيادة الفريق نحو منصات التتويج، إذا ما شارك اللاعب في المباريات باستمرار.

وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو أرواجو، مهتماً بالفعل بضم ديبالا في الصيف الماضي، عندما توقع رحيل نيمار جونيور دا سيلفا إلى برشلونة.


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الكلمات المفتاحية

كيليان مبابي ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان اخبار الرياضة

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