Advertisements
Advertisements
Advertisements

تايوان: الصين تغذي "الصحة العالمية" بمعلومات خاطئة عن حالات الفيروس

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلنت وزارة خارجية تايوان، اليوم الخميس، أن الصين تزود منظمة الصحة العالمية بمعلومات خاطئة عن عدد حالات فيروس كورونا في الجزيرة، بعد أن نشرت منظمة الصحة العالمية أرقام الحالات غير الصحيحة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

متحدثة في مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أوو، إن جوهر المشكلة يتمثل في قيام الصين بإعطاء منظمة الصحة العالمية تفاصيل عدد الحالات الخاطئة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "كانت هذه معلومات خاطئة قدمتها الصين والتي خلقت الخطأ. تايوان احتجت أيضًا على منظمة الصحة العالمية لتغييرها مرة أخرى كيف تشير إلى الجزيرة، والتي يطلق عليها الآن تايبيه والمناطق المحيطة بها، والتي سبق أن أطلق عليها تايوان، الصين، ثم بلدية تايبيه ثم تايبيه فقط".

وأردفت: "أود أن أسأل منظمة الصحة العالمية، كم مرة سوف تغير اسم تايوان؟ هذه ليست أسماءنا الصحيحة. اسمحوا لي أن أكرر - اسمنا هو تايوان، واسمها الرسمي هو جمهورية الصين".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية إلى أن: "نطلب من منظمة الصحة العالمية ألا تضع معلومات تايوان تحت الصين ، مما يخلق خطأً بعد خطأ بعد خطأ".

وتقول تايوان إن النتيجة الرئيسية لذلك حتى الآن كانت إيطاليا بما في ذلك تايوان في حظرها على الرحلات الجوية من الصين.

أوقفت شركة الطيران الصينية "تشاينا إيرلاينز" بالفعل رحلاتها إلى روما، وقالت شركة الطيران الرئيسية الأخرى في الجزيرة إيفا إيرويز، اليوم الخميس، إنها ستؤجل إطلاق رحلات ميلانو هذا الشهر بسبب الحظر الإيطالي.

وقالت "أوو"، إنهم يواصلون الضغط على إيطاليا لإلغاء قرار وقف الرحلات الجوية من تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان أرسل بالفاكس إلى "رويترز"، إن أرقام الحالات التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية عن تايوان جاءت جميعها من حكومة تايوان.

وأوضحت: "إذا كانت هناك أخطاء، فهذه هي السلطات المختصة في منطقة تايوان التي تبلغ عن عمد بالأخطاء".

تايوان ليست عضوًا في منظمة الصحة العالمية بسبب اعتراضات الصين. وتقول بكين إن الجزيرة هي مقاطعة صينية ضيقة وليست دولة وتمثلها الصين بشكل كاف في المنظمة.

وتقول تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي إنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين - اسمها الرسمي - ولم تكن قط جزءًا من جمهورية الصين الشعبية.

في يوم الثلاثاء، قامت منظمة الصحة العالمية بتصحيح عدد الحالات المبلغ عنها في الجزيرة بعد قولها إن هناك 13 حالة. وفي الوقت الذي كانت فيه تايوان 10 حالات فقط.



Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. يوفنتوس في طريقه للاستغناء عن رونالدو

منذ ثلث ساعة

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر: وضع الموظفين القادمين من الصين قيد الإقامة الجبرية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 18 ساعة

5 أندية تنتظر رحيل ميسي وتحدد راتبه

منذ 33 دقيقة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال ساعات (رابط بوبة الأزهر لتسجيل بياناتك)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة يتحدى ميسي

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 20 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 16 ساعة

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

11:28 ص

5 أندية تنتظر رحيل ميسي وتحدد راتبه

12:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status