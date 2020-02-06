رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر Real كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ريال مدريد

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا





يستقبل فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم الخميس، بكأس ملك إسبانيا.





وتأتي هذه المواجهة على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل النادي الملكي.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا





مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا





مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا





مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا





ويلتقي الفريقان في إطار مباريات الدور ربع النهائي لكاس ملك إسبانيا.





معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:

يعلق على المباراة، فارس عوض، عبر قناة KSA SPORTS HD1.







