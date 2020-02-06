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إسرائيل تقصف موقعًا تابعًا لإيران في سوريا

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:55 م
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قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
وكالات
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أعلن المرصد السوري، اليوم الخميس، مقتل 12 عنصرًا من المجموعات الموالية لإيران في القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليلاً مواقع قرب دمشق وفي جنوب سوريا.

 

وقال المرصد السوري، إن سبعة مقاتلين أجانب قتلوا في منطقة الكسوة جنوب دمشق حيث تتواجد قوات إيرانية ومجموعات موالية لها.

 

وأشار المرصد السوري، إلى مقتل خمسة سوريين ينتمون لمجموعة موالية لإيران في منطقة إزرع التابعة لمحافظة درعا في جنوب البلاد.

 

وقد  أفادت دمشق بسقوط جرحى جراء القصف. وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "فجر اليوم الخميس، تصدت وسائط دفاعنا الجوي لموجتين من العدوان الجوي (..) واستهدفت بعض مواقعنا العسكرية في محيط دمشق ومواقع عسكرية في محيط درعا والقنيطرة وريف دمشق".

 

وكشفت مصارد، أن القصف الإسرائيلي، استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد قرب دمشق وجنوب إزرع في محافظة درعا الجنوبية.

 

وقالت المصادر، إن الهجوم، أسفر عن "إصابة ثمانية مقاتلين بجروح" من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل حول مواقعهم أو جنسياتهم. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليلاً "نحن لا نعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية".

 

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، واستهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل 12 قصف موقع تابع لإيران ايران اسرائيل

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