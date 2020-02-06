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وزير النقل: 185 مليون جنيه القيمة التعاقدية لتنفيذ كوبري قلما

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد تصوير عبير أحمد
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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن القيمة التعاقدية لتنفيذ مشروع كوبري قلما والمقام على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، التي بلغت 185 مليون جنيه.

وأوضح وزير النقل في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه تم إنشاء أعمال صناعية بطول 712 متر، منهم 410 متر خرساني، والباقي تم توزيعه على إنشاء المطالع والمنازل.

وأضاف أنه تم إنشاء 3 حارات مرورية في كل اتجاه، وهي مسافة كافية لاستيعاب حجم المرور على الطريق.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير النقل اليوم بحضور رئيس وقيادات الطرق والكباري.
وزير النقل: 185 مليون جنيه القيمة التعاقدية لتنفيذ كوبري قلما
وزير النقل: 185 مليون جنيه القيمة التعاقدية لتنفيذ كوبري قلما
وزير النقل: 185 مليون جنيه القيمة التعاقدية لتنفيذ كوبري قلما
وزير النقل: 185 مليون جنيه القيمة التعاقدية لتنفيذ كوبري قلما
وزير النقل: 185 مليون جنيه القيمة التعاقدية لتنفيذ كوبري قلما
وزير النقل: 185 مليون جنيه القيمة التعاقدية لتنفيذ كوبري قلما
وزير النقل: 185 مليون جنيه القيمة التعاقدية لتنفيذ كوبري قلما
وزير النقل: 185 مليون جنيه القيمة التعاقدية لتنفيذ كوبري قلما
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وزير النقل كوبري قلما كامل الوزير الفجر اتجاه اسكندرية القاهرة

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