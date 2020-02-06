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"السيمفوني" يحيي حفلا موسيقيا بقيادة الإيطالي جوزيبي لانزيتا.. مساء السبت

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:47 م
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بوابة الفجر
أ ش أ
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يحيي "أوركسترا القاهرة السيمفوني" ؛حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو جوزيبي لانزيتا ومشاركة عازف البيانو ، جوزيبى اندالورو ، احتفالا في الثامنة مساء يوم السبت المقبل، بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاد الموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن؛ وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

ويتضمن برنامج الحفل؛ تقديم الكونشيرتو الخامس للبيانو ، والأوركسترا لـ بيتهوفن بعنوان : "الامبراطور" ، إلى جانب افتتاحية من "أوبرا نورما " لـ بيلليني والسيمفونية السادسة "المؤثرة" لـ تشايكوفسكي.

جدير بالذكر أن بيتهوفن كتب الكونشرتو الخامس للبيانو ، والأوركسترا عام 1809 ، خلال الفترة الثانية من حياته الفنية ، وترجع تسميته ب"الإمبراطور " إلى أسلوب "الفخامة " الذي يظهر في حركته الأولى والثالثة.

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