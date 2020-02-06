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المشدد 10 سنوات لطباخ ومدرب كمال أجسام قتلوا مواطنًا بالبساتين

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:48 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كلا من: "طباخ، ومدرب كمال أجسام"، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة كلًا من: "سائق، وطالب"، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بقتل مواطنا واستعراضا القوة بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي، ومحمد احمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهمين "يوسف.ع"، "طباخ"، و"محمد.ع"، مدرب كمال أجسام، و"أحمد.م"، سائق، و"أحمد.ع"، طالب، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما "أحمد.خ"، و"أحمد.ع"، ‏حال كونهما أكثر من شخصين ‏محرزين أسلحة بيضاء، مهددين إياهم بها ‏قاصدين من ذلك ترويعهم ‏وتخويفهم ‏وإلحاق الأذى المعنوي والمادي بهم، ‏والتأثير في ارادتهم والسطو عليهما، وكان ذلك من شأنه بث الرعب فى نفسهما وتكدير أمنهما.

‏كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الضرب العمد المجني عليه " أحمد.خ"، ‏‫أن التفوا حوله وسددوا له عدد من الضربات، وسدد له المتهم الأول طعنة بسلاحه الأبيض "خنجر"، فيما قام باقي المتهمين بتسديد عدد من الضربات والطعنات، ما أدت لإصابته بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي، التي أودت بحياته.

وسرق المتهمون الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه "أحمد.خ"، بالطريق العام حال كونهم حاملين أسلحة بيضاء.
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مدرب كمال أجسام محكمة جنايات كمال الأجسام قتل النيابة العامة الفجر العنف

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