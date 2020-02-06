Advertisements
Advertisements
Advertisements

منة فضالي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "حب عمري"

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
كشفت الفنانة منة فضالي عن اسم الشخصية التي ستجسدها خلال مسلسل "حب عمري"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة صورة جديدة لها، وعلقت على الصورة قائلة :"رانيا الشواربي، من مسلسل حب عمري رمضان ٢٠٢٠".


يُشار أن مسلسل "حب عمري" من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر سهر الصايغ،ميدو عادل،سامح الصريطي،حنان سليمان، منة فضالي،محمد مهران،أماني كمال، أحمد كرارة.


والجدير بالذكر أن منة يُعرض لها حاليًا على قناة "الحياة" مسلسل "بت القبايل "، والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة وهو مكون من 45 حلقة،وهو بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني،محمد رياض، عمرو عبد الجليل،منه فضالي،بهاء ثروت، مدحت تيخا، والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال ساعات (رابط بوبة الأزهر لتسجيل بياناتك)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. يوفنتوس في طريقه للاستغناء عن رونالدو

منذ ثلث ساعة

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 5 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 19 ساعة

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس برشلونة يتحدى ميسي

منذ أقل من ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

5 أندية تنتظر رحيل ميسي وتحدد راتبه

منذ 33 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة

منذ أقل من ساعة

مصادر: وضع الموظفين القادمين من الصين قيد الإقامة الجبرية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 15 ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

11:28 ص

5 أندية تنتظر رحيل ميسي وتحدد راتبه

12:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status