منة فضالي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "حب عمري"

كشفت الفنانة منة فضالي عن اسم الشخصية التي ستجسدها خلال مسلسل "حب عمري"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منة صورة جديدة لها، وعلقت على الصورة قائلة :"رانيا الشواربي، من مسلسل حب عمري رمضان ٢٠٢٠".





يُشار أن مسلسل "حب عمري" من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر سهر الصايغ،ميدو عادل،سامح الصريطي،حنان سليمان، منة فضالي،محمد مهران،أماني كمال، أحمد كرارة.





والجدير بالذكر أن منة يُعرض لها حاليًا على قناة "الحياة" مسلسل "بت القبايل "، والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة وهو مكون من 45 حلقة،وهو بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني،محمد رياض، عمرو عبد الجليل،منه فضالي،بهاء ثروت، مدحت تيخا، والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح.