البطريرك الراعي يغادر مطار بيروت متوجها إلى روما (صور)

غادر غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، صباح اليوم الخميس، مطار بيروت متوجها إلى روما، في زيارة للفاتيكان تستمر نحو أسبوعين؛ للمشاركة في الجمعية العمومية للمجلس الحبري للتربية الكاثوليكية على أن يلتقي مع وفد من البطاركة الكاثوليك .





ووفقا لبيان صحفي، للبطريركية، كان في وداع غبطته وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي ممثلا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المطران بولس مطر، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، العميد كليمان سعد رئيس مخابرات جبل لبنان، والدكتور الياس صفير.





ووجه البطريرك الراعي قبيل المغادرة تحية شكر إلى رئيس الجمهورية لإيفاده وزير الخارجية ناصيف حتي ممثلا عنه.





وقال: "نتمنى للحكومة رئيسا وأعضاء التوفيق والنجاح ونقدر الصعوبة التي تواجهها اليوم والزيارة إلى روما هي لبطاركة الشرق الكاثوليك إذ أننا طلبنا اللقاء مع قداسة البابا للحديث عن كل أوضاعنا في بلدان الشرق الأوسط، وحدد الموعد غدا الجمعة وسيكون هناك عرض للأوضاع السائدة حاليا في لبنان وبلدان الشرق الأوسط وكيف يمكن للكرسي الرسولي أن يساند في ذلك، وهذا دليل على اهتمام العالم بلبنان وإنما على اللبنانيين أن يهتموا بوطنهم".



