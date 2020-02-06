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«شووت» Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق يلا شوت بث مباشر Ahly LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الاهلي Kora

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:33 م
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الاهلي والاتفاق
الاهلي والاتفاق
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تنطلق مباراة الأهلي والاتفاق مساء اليوم 6 من فبراير حيث يلتقي Al Ahly vs AlItifaq فى منافسات الاسبوع السابع عشر من منافسات الاياب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يلا كورة مباشر حيث يستضيف اللقاء ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في منافسة صعبة تجمع الفريقين ونتابع اللقاء عبر موقع كورة اون.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق بث مباشر
نرصد من موقع كورة اون مباراة الأهلي ضد الاتفاق التى تقام فى منافسات الجولة ال17 من اياب منافسات الدور الثاني في الدوري السعودي للمحترفين فى منافسة صعبة يسعى فيها الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص نقاط اللقاء ونتابع من خلال موقع كورة اون  مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساء بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الثامنة وعشرون دقيقة مساء بالتوقيت فى السعودية.


 
بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم
يلا كورة مباشر حيث تنطلق مباراة فريق اهلى جدة مع فريق الاتفاق مساء اليوم ونتابعها عبر البث المباشر المجاني في منافسات الاسبوع السابع عشر من بطولة الدورى السعودى للمحترفين حيث نتابع المنافسات في بث مباشر مباريات اليوم في البطولة السعودية من خلال رابط موقع كورة اون في نقل مباشر اون لاين وتغطية شاملة للمباراة لايف.

بطولة الدورى السعودى للمحترفين – الجولة ال17
Al Ahly vs AlItifaq
مباراة الأهلي ضد الاتفاق
توقيت الساعة 19:20 مساء بتوقيت في مصر.
توقيت الساعة 20:20 مساء بتوقيت في السعودية.


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