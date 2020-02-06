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ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:31 م
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بوابة الفجر
محمود الشيخ
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انطلقت بالقليوبية مجموعة ورش عمل للسادة رؤساء مجالس الادارات بمراكز الشباب   على مستوى المحافظه مع الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبيه.

 

وقد شهدت الورش اجتماع مفتوح مع رؤساء مجالس ادارات الهيئات الشبابيه والرياضية  بالمحافظه وفقا لجدول زمني اعد مسبقا لعقد ٨ جلسات بواقع جلسه لكل اداره فرعيه  ،  على ان يتم تكرار الورش بشكل ربع سنوي لضمان التواصل و الاستمرارية .

 

 تأتي تلك الورش بناء على تعليمات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه و رؤيه الوزاره في التواصل مع مديري مراكز الشباب، و رؤساء مجالس الادارات وتناولت الورش الحديث عن انجازات الدوله المصريه  "السيسي في عيون شبابنا " في قطاعات الشباب والرياضه بالقليوبيه و التي تشمل البنيه التحتيه للعديد من الهيئات الشبابيه  من ملاعب،  و مقرات،  وعمليات احلال وتجديد، وذلك في اطار  الاهتمام بالشباب الذين هم  خط الدفاع الأول  والامل لمستقبل الوطن فحمايتهم تعد تعد ان قومي  وواجب وطني كبير للشباب و الرياضة دور هام ومؤثر فيه .

 

 كذلك تشير ورش العمل الى ضروره الاهتمام بتنميه الوعي الثقافي، والصحى،  والتعليمى ،  و تطبيق رؤيه الوزير في ضروره تحويل مراكز الشباب الى مراكز خدمه مجتمعيه من خلال قوافل تعليميه و  طبيه.

 

تناول الاجتماع ايضا ضروره توسيع قاعده ممارسه الانشطه بمراكز الشباب،  وكيفيه جذب عضويات جديده من خلال عمل اكاديميات رياضية فى مختلف الالعاب الرياضيه والاهتمام برياضه المرأه والرواد والقرى المحرومة.

 

وفي مجال الاستثمار بنظام حق الانتفاع  b. o. t  تناول  الاجتماع عرض 21   مشروع استثماري على مستوى المحافظه فيها الملاعب،  و حمامات السباحه،  و قاعات الافراح، والمحلات، والتي تهدف الى جذب  مزيدا  من الاستثمارات لمراكز الشباب لزياده الدخل،  وتخفيف العبء على كاهل الدوله في الانشاءات الرياضيه التي تخدم قاعده عريضه من الشباب.

 

تطرقت الورش ايضا الى مناقشه قانون الشباب و اختصاصات مجالس الادارات،  و ضرورة عمل دورات تدريبيه للعاملين لتطوير الاداء الوظيفي واعداد صف ثاني من الكوادر الشبابيه القادره على قياده العمل الشبابي، والرياضي، بالقليوبيه وكذلك عرض خطة المديريه ورؤيتها في دعم مراكز الشباب،  و أوجه الدعم سواء في ترميم  ،  او انشاءات جديده.

 

 تناول الاجتماع بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب  ،  والتي من بينها مشكلات قطاع الكهرباء، والمياه، والاوقاف  ، وكذلك حصر التعديات  على مراكز الشباب على مستوى المحافظه،  كما ابدى أعضاء   مجالس الادارات سعادتهم على التواصل الاهتمام و اهمية ذلك في توصيل رؤيه الوزاره آملين استمرار التواصل للمساهمه في حل المشكلات والعمل على تقريب وجهات النظر والاراء بشكل أكبر.

ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
ورش عمل لرؤساء مجالس الادارات لمراكز الشباب بالقليوبية
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