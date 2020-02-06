سفيرنا بأثيوبيا: السيسي حريص على استعادة دور مصر الاستراتيجي بالقارة

قال السفير أسامة عبدالخالق، السفير المصري في أثيوبيا، إن ما يميز العمل الأفريقي المشترك هو وجود قدر من الاستمرارية، والشكل المؤسسي في العمل، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على استعادة دور مصر الاستراتيجي في الأروقة الأفريقية.





وأشار "عبدالخالق"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مصر خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي حرصت على استضافة أكبر عدد من المؤتمرات الوزارية، واللجان الفنية المتخصصة.



