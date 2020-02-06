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إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في الأقصر

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:28 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تواصل سلطات محافظة الأقصر، تنفيذ أعمال الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، طبقًا لتعليمات القيادة السياسية، لليوم الخامس على التوالي.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بقيادة اللواء محمد صحصاح رئيس المركز، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد ٨ حالات تعدي بمساحة ١٥ قيراطا و١٢ سهما متعدية على أراضي أملاك دولة تابعة لوزارة الأوقاف عبارة عن مساحات مزروعة بمحصول قصب السكر. 

وشارك في الحملة كل من: عبد المحسن ربيع نائب رئيس المركز، ومسئولي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات وادارة الاوقاف، والمتابعة الميدانية بالمدينة، وإدارة أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.
إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في الأقصر
إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في الأقصر
إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في الأقصر
إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في الأقصر
إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في الأقصر
إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في الأقصر
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الكلمات المفتاحية

البياضية الأقصر إزالة التعديات

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