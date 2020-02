الطالع الفلكى الخَمِيس 6/2/2020..جَاذِبِيّة مُرتَفِعَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 13 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البِلْدَة من 28 يناير - 9 فبراير.





اليوم 28 طوبة قبطى ، 6 شُبَاط رُومى، 12 جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية ، لا تُزعج نساء مصراليوم تحت أىّ ظرف.





قال الحكيم المصرى: -أستاز سمير، ليه كل مَبَكَلّمَكْ زِمِيلَكْ هُوّا اللى بِيْرُدّ ؟ (ناهد يسرى من فيلم ملكة الحُبّ-1973)

*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى السّرطان يعنى

رعاية الأسرة وترتيب المنزل والإتصال بالوالديْن ورعاية مصالحهم،الشمس ترمزللأب برج الأسد،القمر يرمزللأم برج السّرطان ،تقوية جذورنا العاطفيّة وتأمين ظهرنا من خلال تصفية خلافاتنا العاطفيّة من أيّة شوائب،هذا يشمل حبّك وعاطفتك لوالِدَيْك و لأولادك،زوجتك وشقيقتك وبنات وأبناء عمومتك وأصهارك ، مُروراً بالأصدقاء وزملاء العمل والجيران وإنتهاءً بحارس/بوّاب العمارة أو شحاذ يعتاد الوقوف قريباً من منزلك، العَطف/السّرطان/القمر/الأمُومَة تعنى عطفك وإهتمامك على كل مَا و مَنْ حولك بصورة تشمل الإنسان والحيوان و النبات وحتى الحجر وكأنك أم تخاف على ولدها ، غالباً تشعر برغبة شديدة فى إطعام القطط.





بالإضافة لمواليد العذراء والحمل والأسد فبرج السرطان مُستعدّ للتضحية بوقته وماله ونفسه لإنقاذ حيوان مُعرّض للخطر، لن يكتفِ بالتململ والرّثاء لكنه سينطلق فوراً لإنقاذ الحيوان المسكين ، مواليد السرطان والعذراء هم الأكثر نشاطاً فى المجالات الخيرية الخدمية دون مقابل مالى كدور رعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وشلاتر/ملاجئ القطط والكلاب وأكثر سخاءً فى الإنفاق المالى لإجراء العمليات الجراحية للمرضى وقضاء ديون الغارمين وهذه الأنشطة يزداد نشاطك فيها بصرف النظرعن برجك وقت حلول القمرفى بروج السرطان والعذراء والحمل ،وإن كان فعل الخيرلايرتبط بتوقيت مُعيّن إلا أوان ظهوره أمامك ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد الفنانة ناهد يسرى فكلّ عام وهِىَ بألف خير،إحتفالاً بفنانة من الزّمن الجميل فهذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم ناهد حسن شكرى ، مع التنبيه أنها لاتعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(اللؤلؤة السّودَاء)،(جنون القمرالمُكتمل)،(أمواج مُرتفعة)،(وجهيْن لعملة واحدة)، (أنا أكره القلق)،(روتين/ترتيب ونظام)،(شباب مُتجدّد)، (مَلكة الحُبّ)،(لكلٍ منا أخطاؤه)،(جاذبيّة غامضة/مجهولة المصدر).





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى فرقة أمريكيّة تُقدّم الأغانى الجاز والكلاسيك واللاتين وتشكّلت بالعام 1994 ويصفون أنفسهم بالأوركسترا الصغير ، مُغنيتهم الرئيسيّة مولودة برج الثور هى الأمريكيّة تشاينا فوربس وعازف البيانو الرئيسى هو الأمريكى توماس ماك وكلاهُما من مواليد 1970، صاحب المقطع الأول لمُطرب مجهول.





1-Pink Martini Donde Estas, Yolanda

2-Pink Martini - Sway

3-Pink Martini - Ninna nanna

4-Pink Martini - Lilly

5-Pink Martini - Amado mio

6-Pink Martini - And Then You're Gone

7-Pink Martini - Let's never stop falling in love + Lyrics

8-Pink Martini - Una notte a Napoli









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفرالوقت والجهد.





برج الثور: لاتخرج بكل مدّخراتك لتنفقها فى نزهة واحدة ،صندوق الطوارئ هو مايُبعد عنك كوابيس الليالى فاحترم قيمة المال.





برج الجوزاء: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج السّرطان: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الأسد: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العذراء : الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج الميزان: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.

برج العقرب: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من ضررها،إستبن سيارتك أو نقديّة،لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج القوس: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: دعوة واردة لحضور حفل إجتماعى حفل زفاف أو تجمّع عائلى ،لا تُهمل الدّعوة رُبّما وجدت رزقاً لاتتوقّعه فى المكان.





برج الدّلو: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الحوت : عملية جرد شاملة واردة لمكتبتك بالعمل أو بالمنزل، إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.