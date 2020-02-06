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الراقصة دينا تكشف سبب فشل علاقاتها الزوجية

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:20 م
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دينا
دينا
هبة أحمد
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كشفت الفنانة الاستعراضية دينا عن طبيعة علاقتها بالرجال، معلنة أنها تكرر اخطائها في اختيارها لشريك حياتها.

وتحدثت دينا خلال حلولها ضيفة في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" مع الإعلامية منى عبدالغني والاعلامية سهير جودة على قناة "cbc" أنها بعد انفصالها عن ازواجها السابقة لا تستغرق فترة حزنها على الرجل سوى ثلاثة أيام فقط، وفي اليوم الرابع تستكمل حياتها وكأن شيئًا لم يحدث.

وبسؤالها عن احتمالية اعتزالها للفن من أجل رجل، قالت :"أنها تعلمت في حياتها أنه لا يوجد أحد يضحي من أجلها، ولا هي ستقوم بالتضحية من أجل أحد، وأن التنازل يجبر الشخص على تكرار كلمة" أنا عملت كذا عشانك"، مُشيرة أن جميع الرجال بتغيرون بعد الجواز".

وتابعت دينا: " أن الفنان مثل الطير لا أحد يقدر على حبسه،معلنة أنها تكرر أخطائها في اختيارها للرجال".


يُشار أن دينا تزوجت سبع مرات، الزيجة الأولى كانت من رجل الأعمال سمير عبدالله، وهو الزواج الذى ظل في السر لعدة أعوام ، وتم الكشف عنه بعد أن قامت دينا برفع قضية فى المحكمة للحصول على الطلاق منه، مؤكدة أنها شعرت بالندم على هذا الارتباط، وبعد حصولها على الطلاق أعلنت اعتزالها الرقص، ولكن سرعان ما تراجعت عن قرارها.

و الزيجة الثانى كان من المخرج الراحل سامح الباجوري، والذى رزقت منه بابنها الوحيد علي،كما تزوجت ثلاثة مرات من خارج الوسط الفنى ومنها زواج من شاب لم تعترف به إلا بعد تسريب صورة من عقد زواجهما، وهو نفس ما حدث مع قصة زواجها من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، وهو الارتباط الذى استمر لأكثر من خمس سنوات ولم يعرف به أحد إلا بعد واقعة الـ"سى دى" الشهيرة.

ثم ارتبطت دينا عام 2011 بزوجها الأخير رجل الأعمال وائل أبو حسين، والذي انفصلت عنه أيضًا بعد زواج استمر لمدة ثماني سنوات.
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