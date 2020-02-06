5 أندية تنتظر رحيل ميسي وتحدد راتبه

تنتظر 5 أندية أوروبية قرار ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالرحيل عن فريقه عقب نهاية عقده.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من إنجلترا وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس وإنتر ميلان من إيطاليا تترقب التعاقد مع ميسي على أن يكون راتبه من 50 إلى 85 مليون يورو سنويًا.

وأشارت إلى أن برشلونة لديه خطة بديلة لرحيل ميسي وهي التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي ونيمار من باريس سان جيرمان.