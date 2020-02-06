استمرار فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء 6 أيام

فى اطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2020 عاماً للثقافة والوعى وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة اقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى على مدار 6 أيام متصلة فى الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس المقبل والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادي، وأشارت أنه يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتم.





مضيفة أنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكافة صوره، وتابعت أن المهرجان يعد نموذجا إيجابيا لتكاتف مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية باعتباره نتاج للتكامل بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلان فى كل من دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، هيئة تنشيط السياحة وتابعت أن هذه التجربة ستمتد إلى مختلف محافظات مصر وأن المحطة القادمة ستكون بمحافظة الشرقية بهدف استخدام القوة الناعمة في بناء الإنسان وكأداة فاعلة لإظهار الوجه الحضاري للثقافة والفنون المصرية.





يذكر أن برنامج فعاليات مهرجان قنا للموسيقى والغناء يشمل عروضا فنية لنجوم الطرب العربى وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة منهم مدحت صالح، على الحجار، دينا الوديدي، مي فاروق, محمد محسن وفرق مسار إجباری، بلاك تيما، وسط البلد .