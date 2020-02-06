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أسعار العملات اليوم الخميس 6-2-2020 في البنوك المصرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
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أسعار العملات اليوم 

حافظت أسعار العملات اليوم الخميس 6-2-2020 على استقرارها في البنوك العاملة في مصر، وتواصل أسعار العملات استقرارها في البنوك المصرية خلال الفترة الحالية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

 أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية 

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرية 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم نحو 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى اليوم نحو سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
 سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
   

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