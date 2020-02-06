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مدرب صن داونز: فايلر مدرب كبير وهذا هو أهم لاعب في الأهلي

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:25 ص
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
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اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي بصعوبة مواجهة الأهلي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز في العام الماضي بخمسة أهداف نظيفة.

 

وقال موسيماني لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "نواجه الأهلي مرة أخرى وهو نفس ما حدث في العام الماضي لكن هذه المرة الوضع مختلف.. الأهلي في الموسم الماضي لم يحترمنا أو يعرفنا لكن بعد خماسية العام الماضي تغير التفكير تمامًا وأصبحوا يعرفوننا.. الضغط سيكون على الأهلي وليس علينا".

 

وأضاف: "الأهلي عرفنا الآن وسيخوض مباراته ضدنا بعقلية وتفكير مختلف وسيكونون مضغوطين.. والوضع سيكون صعبًا علينا لأنهم باتوا يعرفوننا لكنهم تحت ضغط كبير لأنهم دائمًا مرشحين وتحت الضغط ليهزموننا وسنرى ما سيحدث".

 

وتابع موسيماني: :"نواجه نادي القرن الإفريقي الذ يمتلك عناصر مميزة نتحدث عن رمضان صبحي بالإضافة إلى جهاز فني كبير بقيادة السويسري فايلر كما سيكون لدى عناصر رغبة في الثأر وإقصاء المنافس الذي أطاح به من نسخة العام الماضي".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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