أشياء يجب عليك تجربتها على الأقل مرة واحدة في حياتك



1- الاسترخاء الحسي

يستغرق الأمر 20 دقيقة فقط قبل أن تبدأ بالفعل في تفريغ عقلك والاسترخاء، ولكن بمجرد القيام بذلك، قد تكون التجربة الأكثر راحة مررت بها في حياتك. لم أعرف أبدًا أي شخص قام بتجربته ولم يكرره مرة أخرى. إنه تغير خطير في الحياة.



2- التخطيط لاجازة خاصة

"خطط لأخذ عطلة في مكان لم تزره أبدًا". جهز لرحلة مع أصدقاؤك أو والدك، لكن كونك المسؤول عن تجهيز الرحلة، وحجز الفنادق، ووسائل النقل، ثم التعامل مع عواقب أحد تلك الأشياء... يجعل الرحلة تجربة تعليمية رائعة.



3- تجربة الحرية الشخصية الحقيقية

اذا كنت لا تزال في مرحلة المراهقة، يمكنك ممارسة الاعتماد الكلي علي النفس دون الرجوع لوالديك. ادخر مبلغ من المال وعش يوما كانك شخص مسئول يفعل ما يحلو له. إنها حقًا الطريقة الوحيدة لاكتشاف نفسك عواطفك، والتي يمكن أن تساعدك في تحديد ما تريد فعله بنفسك.

4- التخييم في مكان غير تقليدي

ان تجربة التخييم في مكان عشوائي ليس موقع معسكر، وعدم التأكد من امان المكان، واشعال النار حتى تتمكن من طهي وجبة، والشعور بالدفء والأمان، والذهاب في نهاية اليوم إلى الفراش، ولا تعرف إن كان هناك أحد، أو أي شيء يمكنه المجئ في منتصف الليل، أمر يشعرك بالتحرر حقا.



5- عش وحدك

"عش وحدك... لن تعرف نفسك أبدًا، حتى تعيش وحدك"



6- الغوص

إحدى أفضل الذكريات التي يمكن استرجاعها هي الغطس في مياه استوائية صافية تبلغ عمقها 12 قدمًا تقريبًا، ستندهش من كم الاسترخاء اثناء جلوسك في القاع فقط مع كل هذه الأسماك والنباتات الملونة من حولك. انه شعور غريب حقا ورائع.



7- خذ جولة منطاد الهواء الساخن





8- القفز بالمظلات

تعتبر مغامرة القفز بالمظلة من أكثر المغامرات المرغوبة نظرًا لما تحمله من مشاعر مختلطة وتجربة مثيرة.





