عمره 15 عاماً.. أصغر مدير فني في مصر يتحدث لـ"الفجر الرياضي":"لم أصدق نفسي وزيدان مثلي الأعلى"

"محمد ابراهيم السحرب" أصغر مدير فني في جميع المسابقات، ويدير فريق وطني شبين أحد أندية القسم الرابع منطقة المنوفية.

تولي إدارة الفريق خلفا لوالده إبراهيم السحرب، في مباراة فريقه مع بركة السبع منذ أسبوعين وانتهت بالهزيمة بنتيجة5/2، وبالأمس تلقي هزيمة من مركز شباب ابشيش بنتيجة 3/0.

ويبلغ المدير الفني "محمد إبراهيم" مواليد 2005، 15 عاما، فهو من ناشئي نادى الإنتاج الحربى ونادى وطنى شبين الموسم الماضى فى مرحلة 2003، وهو خريج مشروع المحترف الصغير.

- أصغر مدير فني في مصر يتحدث للفجر الرياضي

علق "محمد ابراهيم السحرب" صاحب الـ15 عام علي إدارته للفريق وقال "فكرت والدى بيهزر معايا" عندما قال لي أنت اللي هتقود المباراة وأعطاني الكارنيهات.

وأكمل:" زادت دقات قلبى وتوترت وأحمر وجهى، ولكن سرعان ما زال كل هذا بمجرد مناقشة والدى فى التشكيل والأسماء التى ستتواجد وبحكم وجودى دائما مع الفريق فكنت متأقلم معهم".

وتابع:"عندما وصلنا لملعب المباراة ظل والدى خارج غرفة الملابس وقال لى أدخل أعلن التشكيل وقول المحاضرة، كنت متوتر ومش عارف هابدأ إزاى وهل اللاعبين سيقبلوا بي مديرا فنيا أم لا".

وواصل:"دخلت ودخل والدى بعد كتابة الإسكور شيت الخاص بالمباراة وقال للجميع أن كابتن محمد هو من سيدير المباراة فشعرت بقبول غير طبيعى من اللاعبين وتشجيعهم لى فزالت الرهبة نهائيا".

واستطرد:"بدأت بإعلان التشكيل ووجهى أحمر ودقات قلبى سريعة، ومع الإعلان عن التعليمات لكل لاعب اكتسبت الثقة، وخصوصا أن اللاعبين الكبار كانوا يستمعوا لى جيدا ويتناقشوا فى تحركات معينة فكنت أتناقش معهم و أرد على أى إستفسار، فلاحظت أنهم سعداء بى والجميع بدأ فى محاولة مساعدتى، وكنت قليل التعليمات من على الخطوط، وأعطى التعليمات لكابتن الفريق وهو ينقلها للاعبين".

وأكد أصغر مدرب في مصر علي سعادته بالتجربة، مشيرا إلي ان مثله الأعلي محليا فى التدريب هو حسام حسن وعالميا زين الدين زيدان.

وكشف عن أن تجربة التدريب تجربة مؤقتة، وأنه سيبدأ مشواره كلاعب، ف سبق له المشاركة في صفوف الإنتاج الحربى والموسم الماضى فى نادى وطنى شبين ولكن لظروف التعليم ترك اللعب مؤقتا، حيث أنه طالب فى الصف الثالث الإعدادي.

واختتم حديثه للفجر الرياضي بأنه عازم على اللعب ومواصلة مشوار والده كلاعب، وسعيد بأنه أصغر مدير فنى يقود فريق أول فى مصر.

ويحتل وطني شبين المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط ويشارك في دوري الدرجة الرابعة بمنطقة المنوفية.

- كيف أدار صاحب الـ15 عام أول مباراة له كمدير فني

وتحدث والده "ابراهيم السحرب" المدير الفني السابق لنادي وطني شبين المشارك في دوري الدرجة الرابعة بمنطقة المنوفية، وقال أصطحب "محمد" إبني فى جميع المباريات ويتناقش معي فى التشكيل، فبدأت من الموسم الماضى مشاركته القرار بقيادة المدير الإدارى سيد شحات والمدرب العام شعبان عامر، وبدأت أثق بفكره ومن وقت لأخر، أتناقش معه فى طرق اللعب، ونتحدث عن الفرق المنافسة وعن الدورى بصفة عامة والفكرة جاءت بالصدفة بدون ترتيب، قبل مباراة نادى إتحاد بركة السبع ونحن فى الأتوبيس ذاهبين إلى ملعب المباراة، جاء أكثر من تليفون من أكثر من لاعب للإعتذار عن الحضور لظروف مختلفة، وكان بجواري.

فتحدث إلى وقال "ألعب بكذا وكذا" وكان ردي عليه بأنني سألعب أيضا لأنني مقيد في الفريق، وقلت له ستدير أنت المباراة وكان رده "هات الكارنيهات والقائمة المتاحة"، وبالفعل أخذ كارنيهات اللاعبين وبدأ يضع التشكيل وأنا متابع لما يقول ومعي بعض اللاعبين الموجودين بالأتوبيس، وها هو يقرر تغيير طريقة اللعب، سألته عن السبب! كان رده "إمكانيات اللاعبين المتاحة أفضل طريقة لهم هى دى"، ومن هذه اللحظة قررت بداخلى إستكمال توليه التجربة كاملة.

- الشقيق الأصغر مدرب للفريق

وأضاف ابراهيم السحرب، بأنه لديه إبنه الأخر أحمد إبراهيم السحرب مواليد 2010 وهو لاعب بمشروع المحترف الصغير، وكشف عن توظيفه كمدرب بجهاز شقيقه، وقال بأن ذلك جاء كرسالة للمنطقة أنها بها قصور كثيرة وليست لها ضوابط ولا لوائح تحكمنا "كله بالمزاج"، مشيرا إلى أن لجنة المسابقات تدير المسابقة بمزاجها، فكانت هذه رسالة منه لهم شخصيا أن الدورى في القسم الرابع ليس له قيمة وأى شخص يفعل ما يحلو له.

وتجربة محمد ابراهيم لم تستمر لأنى مؤمن أن يأخذ وقته من اللعب وأن يستمتع بممارسة كرة القدم، لأنه لاعب طيد وله شخصية فى الملعب وهو يجيد فى مركز صانع الألعاب أو مركز 8 أو مهاجم متأخر.