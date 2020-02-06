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اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:28 ص
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بوابة الفجر
هاني عصام
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لبى مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم طلب نادي الزمالك بشأن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم ٢٤ من الشهر الجاري في بطولة الدوري.

وجاء قرار الجبلاية بناء على رغبة إدارة الزمالك بسبب ضغط المواجهات من كل الجوانب على الفريق الأبيض في الوقت الحالي وحصول اللاعبين على فترة الراحة الكافية قبل مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

ويفضل مسئولو الزمالك تأجيل قمة الدوري لموعد لاحق لزحمة وضغط اللقاءات في فبراير سواء مواجهة الترجي في السوبر الافريقي أو الأهلي في السوبر المصري بجانب الدور ربع النهائي الافريقي.
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