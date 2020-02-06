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نجوم هوليوود ينعون الراحل كيرك دوجلاس Kirk douglas

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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رحل مساء أمس، عن عالمنا النجم الهوليوودي الكبير كيرك دوجلاس Kirk douglas، والد النجم مايكل دوجلاس عن عمر يناهز الـ 103 عام.

وتداولت مواقع أخبار الفن بهوليوود الخبر، بذكرها أن وفاة كيرك دوجلاس Kirk douglas، قد أعلن عنها بناء على بيان نشره نجله مايكل دوجلاس عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك.

وكان كيرك دوجلاس Kirk douglas واحدا من أبرز فناني هوليوود في العثر الذهبي، وقدم لصناعة السينما العديد من الأعمال المميزة، مثل فيلم Spartacus وفيلم Paths of Glory، وفيلم Lust for Life.

وحرص عدد كبير من نجوم هوليوود على نعي النجم الراحل، وكان في مقدمتهم زوجته نجله، النجمة كاثرين زيتا جونز، التي نشرت عبر صفحتها على موقع أنسجرام، صورة تجمعها به وكتبت معها "إلى عزيزي كيرك سأظل أحبك إلى الأبد، أفتقدك من الآن".

والصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب التي نشرت صورة للنجم كيرك دوجلاس Kirk douglas عبر حسابها الرسمي على موقع أنستجرام، وألحقتها بنعي يقول "رحل عن عالمنا كيرك دوجلاس، الذي يعد واحدا من أبرز نجوم العصر الذهبي لهوليوود ووالد النجم مايكل دوجلاس".

والنجم أرنولد شوارزنجر، قام بنشر صورة له برفقة كيرك دوجلاس Kirk douglas من فيلم سينمائي ظهرها به معا في فترة السبعينيات، وودعه بعبارات مؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع أنستجرام.

وأيضا النجم سيلفستر ستالون، الذي نشر صورة لكيرك دوجلاس Kirk douglas وصفه من خلالها ببطل كل الأزمنة.

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