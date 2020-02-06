وزير الاتصالات يصل ديوان عام محافظة الدقهلية

وصل اليوم الخميس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ديوان عام محافظة الدقهلية، حيث استقبله الدكتور أيمن مختار المحافظ، ونائبه هيثم الشيخ.



وأكدت المحافظة، أنه من المقرر افتتاح وتفقد عدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد بالمحافطة.



وتضمن الزيارة، جامعة المنصورة لتفقد فرع معهد تكنولوجيا المعلومات، بجانب لقاء مفتوح مع قيادات الجامعة، وعرض عن التحول الرقمي للجامعة، وتفقد مركز تكنولوجيا المعلومات الجديد ITI، وزيارة لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات، وتفقد مشروع التشخيص عن بعد بمستشفى الباطنة التخصصي ( التلي ميديسن ).