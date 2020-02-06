Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الاتصالات يصل ديوان عام محافظة الدقهلية

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
وصل اليوم الخميس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ديوان عام محافظة الدقهلية، حيث استقبله الدكتور أيمن مختار المحافظ، ونائبه هيثم الشيخ.

وأكدت المحافظة، أنه من المقرر افتتاح وتفقد عدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد بالمحافطة. 

وتضمن الزيارة، جامعة المنصورة لتفقد فرع معهد تكنولوجيا المعلومات، بجانب لقاء مفتوح مع قيادات الجامعة، وعرض عن التحول الرقمي للجامعة، وتفقد مركز تكنولوجيا المعلومات الجديد ITI، وزيارة لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات، وتفقد مشروع التشخيص عن بعد بمستشفى الباطنة التخصصي ( التلي ميديسن ).
وزير الاتصالات يصل ديوان عام محافظة الدقهلية
وزير الاتصالات يصل ديوان عام محافظة الدقهلية
وزير الاتصالات يصل ديوان عام محافظة الدقهلية
وزير الاتصالات يصل ديوان عام محافظة الدقهلية
وزير الاتصالات يصل ديوان عام محافظة الدقهلية
وزير الاتصالات يصل ديوان عام محافظة الدقهلية
وزير الاتصالات يصل ديوان عام محافظة الدقهلية
وزير الاتصالات يصل ديوان عام محافظة الدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات كفر الشيخ

أخبار تهمك

بعد أزمته الكبرى في برشلونة.. 3 عوامل تقرب ميسي من مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 18 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 14 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 16 ساعة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 14 ساعة

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 3 ساعات

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ريال مدريدالمتوقع ضد سوسيداد في كأس إسبانيا

منذ 40 دقيقة

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين لـ563

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

عكس الاتجاه.. بيتسو موسيماني: الأهلي "المضغوط" لم يحترمنا

منذ 35 دقيقة

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تطوير خدمات التشخيص والعلاج عن بعد في بني سويف

وزير الاتصالات يفتتح ويتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمحافظة دمياط

وزير الاتصالات: يجب ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل

محافظ أسوان يطالب "المصرية للاتصالات" بتقوية خدمات الاتصالات والإنترنت بالمواقع السياحية

غدا.. وزير الاتصالات يزور جامعة سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل وزير الاتصالات والوفد المرافق له

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status