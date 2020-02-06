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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش النصر HD

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:20 ص
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مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر
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يستضيف فريق النصر السعودى نظيره الفتح، فى تمام الخامسة والثلث من مساء اليوم، الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

ويسعى النصر إلى استعادة ذاكرة الإنتصارات حيث حصد 34 نقطة من إجمالى 16 مباراة خاضها حتى الآن، فيما يحتل الفتح المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط ويسعى لحصد نقاط المباراة من أجل تحسين مركزه والھروب من شبح الھبوط، وكانت نتيجة مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت لصالح حامل لقب الدوري السعودي بهدف دون رد.

مشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

وكان النصر انتزع تعادلا مثيرا فى الجولة الماضية أمام منافسه ضمك فى الدقائق الأخيرة بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز”.

ومن المقرر أن تختتم منافسات هذه الجولة غدا الجمعة، بثلاث مواجهات حيث يلتقي أبها الذي يحتل المركز التاسع برصيد 23 نقطة، مع الوحدة صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، فيما يستضيف الحزم الثالث عشر برصيد 16 نقطة فريق الفيحاء العاشر برصيد 21 نقطة.

ويلتقى فريق الفيصلى فى المواجهة الختامية مع نظيره الشباب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.



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