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عكس الاتجاه.. بيتسو موسيماني: الأهلي "المضغوط" لم يحترمنا

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:10 ص
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موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي بصعوبة مواجهة الأهلي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال موسيماني لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "نواجه الأهلي مرة أخرى وهو نفس ما حدث في العام الماضي لكن هذه المرة الوضع مختلف.. الأهلي في الموسم الماضي لم يحترمنا أو يعرفنا لكن بعد خماسية العام الماضي تغير التفكير تمامًا وأصبحوا يعرفوننا.. الضغط سيكون على الأهلي وليس علينا".

 

وأضاف: "الأهلي عرفنا الآن وسيخوض مباراته ضدنا بعقلية وتفكير مختلف وسيكونون مضغوطين باعتبارهم الفريق الأفضل دائمًا".


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