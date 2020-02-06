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3 قتلى و179 إصابة حصيلة ضحايا تحطم طائرة تركية بإسطنبول

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:18 ص
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تحطم طائرة تركية
تحطم طائرة تركية
وكالات
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ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب التركية أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة غوكشن" بمدينة إسطنبول، لثلاث وفيات، و179 إصابة، حسبما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، اليوم الخميس.

                                                                                                              

وتحطمت طائرة ركاب تركية، مساء أمس الأربعاء، في مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء، وإصابة راكبين بداخلها.

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الكلمات المفتاحية

ضحايا تحطم طائرة تركية إسطنبول 3 قتلى و179 جريح

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