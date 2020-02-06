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تجديد حبس شخص 15 يوما لإتجاره في المخدرات بالتجمع

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:15 ص
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متهم
متهم
محمود الجماس
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لإتجاره في المخدرات والسلاح بمنطقة التجمع الأول.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما استطاعت قوة من مباحث شرطة قسم أول من القبض على "ح. س"، 38 عاما، عاطل حال تواجده بالطریق الدائري مستقل سيارته وبتفتيشه عثر بحوزته على كمیة كبيرة من مخدر الهیروین، وبندقیة خرطوش عیار 12 مم و25 ألف جنيه، 2 هاتف محمول.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام النيابة اعترف بحیازته للمواد المخدرة والسلاح الناري، بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة والهاتفان لتسهیل الاتصال بعملائه والسیارة لتسهیل تنقلاته.

وقال المتهم إنه لجأ للاتجار في المواد المخدرة من أجل الثراء السريع، مؤكدا أن جميع المهن التي عمل بها في السابق، لم تحقق له هذا المكسب من المال.

وتم تحریر المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بتجديد حبسه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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