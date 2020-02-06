Advertisements
Advertisements
Advertisements

فصل موظف تحرش بزميلته وهتك عرضها في المنوفية

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد شعبان عبد ربه خليف، والمستشار أحمد عبد الرازق عبد اللاه، بإحالة موظف للمعاش والفصل من الخدمة، لتحرشه بزميلته في المنوفية.

أقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى، ضد "م. ر"، موظف، احتضن "أ. ي"، موظفة، من الخلف عند البوابة الخارجية للإدارة محل عملها، وهو ما يُشكل هتكًا لعرضها متعديا عليها بالألفاظ الخارجة، ونزع حجابها ما أدى لإنكشاف شعرها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أول واجبات الموظف أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانة، والدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أنه يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، ولو كان الموظف حسن النية سليم.

وأوضحت الحيثيات، أنه لما كان الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصياتهم بما يُسيء إليهم من ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز إلتزامًا أخلاقيًا وقانونيا واجبا على المواطنين كافة فإنه أوجب على الموظف العام، خاصة فيما يتعلق بأعمال وظيفته.

وإذ كانت المحكمة حال إقامتها لهذا القضاء تأخذ بيئة عمل المحال وأثر مسلكه بعين الإعتبار، فهو لا ينظر إلى المجني على شرفها – موظفة عامة – إلا بعيني ذُبابة فلا يرى خياله إلا كل قبيح، فبدأها بالتلميح ثم أخذ في التجريح، مُطلقًا عنانه، مفوضًا يده ولسانه، ناسيًا أن ترك الشر صدقه، وأن هتك العرض هلكه، فطعنها مرة بعد مرة، فلا لأن بالتحقيق معه ولا خنع، ولا إعتذر ولا سكت ولا إرتدع، فأصاب من رام نصحه العي، فأي دواء لإصراره سوى الكي، وأي نظير لطغيانة سوى التغليظ والتشديد، لذلك حكمت المحكمة بمجازاة الموظف، بالاحالة إلى المعاش وفصلة من الخدمة نهائيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هتك عرض المنوفية المحكمة التأديبية الفجر التحرش

أخبار تهمك

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ حوالي 4 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 14 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 16 ساعة

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 7 ساعات

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 17 ساعة

بعد أزمته الكبرى في برشلونة.. 3 عوامل تقرب ميسي من مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

تشكيل ريال مدريدالمتوقع ضد سوسيداد في كأس إسبانيا

منذ 34 دقيقة

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين لـ563

منذ ساعتين

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 18 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة: التصالح في الدعاوى الجنائية لا يُعيد الموظف لعمله

تعرف على عقوبة استغلال الموظف لمنصبه في قانون العقوبات

الغرامة عقاب المدير العام الذي لا يوزع العمل على مرؤوسيه

لإعطائه صفر لطالب.. تأييد مجازاة مدرس أهمل مراجعة كراسة

الإدارية العليا تضع ضوابط استعمال الفيسبوك للموظف العام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

10:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status