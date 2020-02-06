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تفاصيل استعدادات محمد الشرنوبي ورندا رياض لحفل زفافهما

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان محمد الشرنوبي للاحتفال بزفافه خلال الأيام المقبلة على مديرة أعمال أنغام راندا رياض ، وذلك بعد شهور قليلة من الاحتفال بخطبتهما.

وكانت راندا رياض قد كشفت عن مكان حفل زفافهما في تصريحات صحفية لها، حيث قالت:"حفل الزفاف سيكون قريباً جدًا خلال الفترة المقبلة، وذلك في الجونة"، وأكدت إنها بدأت التحضيرات لحفل الزفاف، حيث تتواجد حاليًا في لبنان مع الاستايلست اللبناني خليل الزين، من أجل إختيار فستان الزفاف الخاص بها.

وكان محمد الشرنوبي قد احتفل مؤخرًا بخطبته على راندا رياض وذلك في حفل عائلي اقتصر على عائلتيهم، والفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم،وجاء ذلك الاحتفال بعد فترة قليلة من إعلان انفصاله عن خطيبته ومديرة أعماله السابقةسارة الطباخ .

والجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى يٌعرض له حاليًا في السينمات فيلم "بنات ثانوى"، و الفيلم من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمود كامل،وهو بطولة جميلة عوض،مايان السيد،ومحمد الشرنوبي، هدى المفتي،وهنادي مهنى،ميدو عادل،مي الغيطي،محمد مهران،كريم قاسم.
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