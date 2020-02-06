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قرار جمهوري للرئيس السيسي

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:12 ص
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السيسي
السيسي
ندى عرفة
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراره رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد 20172020، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29-10-2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها في بروكسل بتاريخي 27-10-2018، و30-10-2018.

وتهدف المذكرة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم الاقتصاد عملية الحوكمة والديمقراطية الحديثة.

كما أصدر موافقة برقم رقم 604 لسنة 2019على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة.
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