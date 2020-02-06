الكشف عن مخططات حزب الإصلاح باليمن

كشف مصادر يمنية، اليوم الخميس، مخطط المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية، في محافظة المهرة.

ويستهدف مخطط المليشيات الإخوانية، الاستحواذ على المناصب في المحافظة والسيطرة والضغط على قبائل المهرة لتمرير مشروعاتها وتنفيذ أجندتها الخارجية دون أي عرقلة.

ولم تسلم محافظة المهرة اليمنية، من الأجندة الإخوانية المتطرفة الساعية إلى احتلال المحافظة والسيطرة على مقدراتها، ضمن مخطط إخواني أكبر يستهدف الجنوب بشكل عام.

واستغل حزب الإصلاح الإخواني المخترق لحكومة الشرعية، نفوذه للقيام بتحركات مريبة ومظاهر مسلحة كثيرة في محافظة المهرة، حيث تم استجلاب الآلاف من الشماليين إليها.