برلماني: الدولة طورت 80% من العشوائيات

قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدولة تمكنت من إنجاز عدة مشروعات كبيرة؛ لمواجهة الأماكن غير الآمنة.





وأضاف البرلماني في بيان اليوم الخميس، أن الدولة طورت نحو 80% من العشوائيات، حيث كان ملف العشوائيات يشهد إهمالا على مدى سنوات طويلة، مشكلا تحديًا في مجال الإسكان بشكل عام.





وأشار إلى أن التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ضم نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان، بنسبة 39% من الكتلة العمرانية، ويعيش فيها نحو 22 مليون مواطن.





وأوضح خالد مشهور، أنه تم إنشاء 114 ألف وحدة سكنية في 201 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء 108 ألف وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه في 156 منطقة عشوائية غير آمنة وفقا لصندوق تطوير العشوائيات.





وتابع أن الدولة تمكنت من إنجاز عدة مشروعات في عدد كبير من المحافظات؛ لمواجهة الأماكن غير الآمنة على حياة قاطنيها، كما أن الدولة تبذل جهود قصوى لمواجهة البناء المخالف ومنع ظهور عشوائيات جديدة مما يهدر مجهودها في ملف تطوير العشوائيات.





وأشار إلى أن المناطق العشوائية كانت ملاذا لأشكال مختلفة من الجريمة والتجارة المجرمة قانونا، وعلى رأسها المخدرات، مؤكدا ضرورة دراسة كيفية استغلال الأراضي التي تم إخلاؤها من السكان لخطورة البناء عليها.



