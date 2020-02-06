Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإسكان" تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي سبل تحلية مياه البحر

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بالسيدة فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي للبنك، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تمويلها من البنك، وسبل التعاون مع البنك فى تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية، وحضر الاجتماع الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور سامر عزالدين، مستشار وزير الإسكان لإدارة المشروعات.

وأشار سيد إسماعيل، إلى أنه تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات بنك الاستثمار الأوروبي فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع، وفى إطار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنها مشروع تحسين مصرف كيتشنر، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة مصرف كيتشنر، والمناطق المحيطة به في دلتا النيل بمحافظات (الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ)، وذلك من خلال 3 محاور (جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي – إعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف – إدارة المخلفات الصلبة بالمناطق المحيطة).

وقال الدكتور سيد إسماعيل: يخدم مشروع تحسين مصرف كيتشنر 400 ألف نسمة، من خلال تغطية 69 قرية بخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى 300 ألف نسمة من الأسر الريفية التي سيتم خدمتها بطرق غير تقليدية.


مرفق صور
6/2/2020

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان الاسكان اخبار وزارة الاسكان اليوم اخبار الاسكان اليوم اخبار الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين لـ563

منذ ساعتين

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل ريال مدريدالمتوقع ضد سوسيداد في كأس إسبانيا

منذ نصف ساعة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 14 ساعة

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 3 ساعات

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 18 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد أزمته الكبرى في برشلونة.. 3 عوامل تقرب ميسي من مانشستر سيتي

منذ 42 دقيقة

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 17 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بقيمة 172 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتطوير منظومة الصرف الصحي بالفيوم

"مدبولي": نحرص على تنفيذ المشروعات التي تحسن مستوى معيشة المواطنين

"الاستثمار الأوروبي" يؤكد دعمه لجهود الحكومة المصرية للتنمية

وزارة الاستثمار تنجح فى توفير تمويلات بقيمة 400 مليون يورو لحل مشكلة مصرف "كيتشنر"

"الوزراء" يوافق على 213.9 مليون يورو تمويلا من "الاستثمار الأوروبي" لإزالة تلوث مصرف كيتشنر

"مدبولي" يشهد مراسم توقيع اتفاقية تطوير منظومة الصرف الصحي بـ3 محافظات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

10:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status