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بعد أزمته الكبرى في برشلونة.. 3 عوامل تقرب ميسي من مانشستر سيتي

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:55 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة مدوية، بعدما أشارت إلى احتمالية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الاسباني، إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

 

ودخل ميسي في صدام قوي مع أبيدال السكرتير الفني لفريق برشلونة، والذي وصف لاعبي البلوجرانا بعدم المحترفين، وانهم السبب في رحيل فالفيردي مدرب الفريق السابق.

 

وخرج ستيوارت بيرمان الصحفي بصحيفة "مانشستر إيفنينج" الإنجليزية، ليكشف أسباب احتمالية انتقال ليونيل إلى السيتي صيف 2020.

 

وأشار بيرمان، إلى وجود 3 عوامل تقرب ميسي من ملعب الاتحاد، الأول أن مانشستر سيتي لديه سوريانو وتكسيكي المديران التنفيذيان مع بيب جوارديولا مدرب ميسي السابق، ويمتلك الأثنين علاقة قوية بـ ميسي حيث عملا من قبل في برشلونة، بالإضافة لصديقه المقرب ومواطنه سيرجيو أجويرو.

 

العامل الثاني، ميسي يمتلك بندًا في عقده مع برشلونة الذي ينتهي في 2021، بالرحيل دون مقابل قبل موسمه الأخير، ما يعني أنه في الصيف المقبل قد يغادر النادي الكتالوني مجانًا.

 

ثالث العوامل التي قد تنقل ميسي من كامب نو إلى الاتحاد هي جوارديولا الذي كان يؤكد يقول أن ليونيل لن يرحل عن برشلونة، قال منذ فترة قصيرة "على ميسي أن يُعلم أطفاله الإنجليزية، لأنه في يوم ما سيقرر خوض تجربه جديدة في مكان آخر".

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