مؤشر سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات الخميس علي تراجع بنسبة 0.14%





سوق الأسهم السعودية





إستهل سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% خاسرا 11.11 نقطة ليصل إلى مستوى 8083.25 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1% خاسرا 72.37 نقطة ليصل إلى مستوى 7157.64 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسق الأسهم السعودية نحو، 43.3 مليون سهم بقيمة 971 مليون ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجعت 90 شركة.

وتراجعت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية ، وجاء على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.42%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاعى الصناديق العقارية المتداولة والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.29%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق السعوية ، فقد جاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.27%، ثم أسواق للمزرعة بنسبة 3.16%، ثم الجوف بنسبة 3.15%، فيما جاء سهم "السعودى الفرنسى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.76%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 4.47%، ثم زين السعودية بنسبة 3.61%.