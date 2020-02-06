Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات الخميس علي تراجع بنسبة 0.14%

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:06 ص
Advertisements
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements

سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية ،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% خاسرا 11.11 نقطة ليصل إلى مستوى 8083.25 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1% خاسرا 72.37 نقطة ليصل إلى مستوى 7157.64 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسق الأسهم السعودية نحو، 43.3 مليون سهم بقيمة 971 مليون ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجعت 90 شركة.
 
وتراجعت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية ، وجاء على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.42%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاعى الصناديق العقارية المتداولة والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.29%.

 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق السعوية ، فقد جاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.27%، ثم أسواق للمزرعة بنسبة 3.16%، ثم الجوف بنسبة 3.15%، فيما جاء سهم "السعودى الفرنسى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.76%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 4.47%، ثم زين السعودية بنسبة 3.61%. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 3 ساعات

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 17 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 14 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين لـ563

منذ ساعتين

بعد أزمته الكبرى في برشلونة.. 3 عوامل تقرب ميسي من مانشستر سيتي

منذ 42 دقيقة

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 7 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 17 ساعة

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ريال مدريدالمتوقع ضد سوسيداد في كأس إسبانيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة "السعودية" يصعد 0.44% بمستهل جلسة اليوم

مؤشر بورصة السعودية يتراجع 0.08% بمستهل التعاملات

مؤشر" تاسي " يصعد 0.98%بمستهل تعاملات الثلاثاء

المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يصل الي مستوي 7881.6 نقطة بمستهل جلسة الإثنين

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.13% بمستهل جلسة الخميس

مؤشرسوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات يوم الثلاثاء عي ارتفاع بنسبة 0.59%

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

10:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status