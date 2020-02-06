طاجيكستان تخطط لإجلاء 58 شخصا من ووهان الصينية

أعلن رئيس لجنة الطواريء بطاجيكستان - الجمهورية السوفيتية السابقة -، اليوم الخميس، أن السلطات ستقوم بإجلاء 58 شخصًا من ووهان في الصين مركز تفشي فيروس كورونا.





وقال رستم نزارزودا، للصحفيين، إن الرحلة قد تصل في وقت مبكر اليوم. وتأتي الإعادة إلى الوطن في أعقاب تحركات مماثلة من قبل زملائي دول آسيا الوسطى كازاخستان وأوزبكستان، حسبما أوردت وكالة رويترز".





وقد قال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر، إن الصين تدرس تأجيل الاجتماع السنوي لأكبر هيئة تشريعية لها، بينما تتصدى لوباء فيروس كورونا الذي أجبر على تقييد شديد للسفر وغيره من الأنشطة للحد من انتشاره، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".





يجتمع المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يتكون من حوالي 3000 مندوب، في جلسة تستمر 10 أيام على الأقل في بكين، تبدأ في 5 مارس، لإصدار التشريعات والكشف عن الأهداف الاقتصادية الرئيسية لهذا العام.





وسيكون التأجيل هو الأول منذ تبني الصين لجدول مارس الحالي في عام 1995 لاجتماع البرلمان.





وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز "لا يزال التركيز منصبا على اتخاذ خطوات للأمام نحو الاجتماع في الموعد المحدد لكننا نناقش مجموعة من الخيارات حيث من غير المرجح احتواء الموقف (الفيروس) بحلول مارس، "نظرا لحساسية المسألة.





وقال المسؤول: "التأخير هو أحد تلك الخيارات.. لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا نظرًا لأننا في وقت صعب للغاية."