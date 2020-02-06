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مصادر: وضع الموظفين القادمين من الصين قيد الإقامة الجبرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:02 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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إتخذت الشركات الصينية العاملة بالسوق المصري عدة إجراءات وقائية لحماية موظفيها بفرع مصر من فيروس كورونا المتفشي في الصين حالياً.


وقال مصدر بارز بإحدى الشركات الصينية العاملة في مصر، أن أى موظف عائد من إجازته في الصين لا يرجع إلى العمل مباشرة، بل يعود على منزله يظل قيد الإقامة الجبرية به لمدة 14 يوم مع متابعة طبية كاملة من جانب أطباء الشركة للتأكد من عدم حملة للفيروس، ثم يعود للعمل مرة أخرى وذلك حرصًا على صحة زملائه العاملين.

وكشف المصدر لـ "الفجر"، أن هناك عدد من الموظفين الصينين لدى عدد من الشركات الصينية العاملة بالسوق المصري، دخلوا مصر دون أي مشاكل ولم يتم حجزهم في حجر صحي حكومي لمدة ١٤ يوم، ولكنهم عادوا لمنازلهم ويتم متابعتهم طبيًا من خلال شركاتهم.


وأوضح عدد من العاملين المصريين بشركات صينية أنه فور حدوث أزمة فيروس كورونا في الصين، قامت الشركات باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة شملت عزل أي صيني عائد من الصين في منزله لمدة ١٤ يوم مع متابعة طبية من طبيب الشركة، بجانب التعقيم الكيومي لمقر الشركة وتوزيع الكمامات ومعدات الوقاية على الموظفين يومياً، مؤكدين أنه تفهم رائع من جانب شركاتهم لحجم الكارثة، وتصرف يعكس اهتمامهم بموظفيهم والحفاظ على صحتهم.


ويذكر أن معظم الصينين العاملين في مصر كانوا قد حصلوا على إجازات لقضاء عيد رأس السنة القمرية الصيني مع ذويهم بالصين، في الوقت الذي انتشر فيه فيروس كورونا في البلاد، ما حال دون رجوع العديد منهم إلى مصر حتى الآن، بجانب إصابة بعضهم وفق المعلومات التي حصلت عليها الفجر من موظفي بعض الشركات.
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