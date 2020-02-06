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مصطفى ثابت: الطرق الداخلية مأساة.. وتحسينها نقلة كبيرة لمصر

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:03 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إنه لا يمكن إنكار المجهود الكبير الذي قامت به مصر في ملف الطرق، ولكن مازال هناك مأساة في الطرق الفرعية.

وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "صباح النور" المذاع عبر فضائية "ctv"، اليوم الخميس، إلى أن تحسين مستوى الطرق الداخلية سينقل مصر نقلة أخرى، منوها بأن هناك طرق يعاد رصفها كل 3 أشهر بسبب تخصيص بنود لها، مثلما يحدث في منطقة الدقي.

وطالب رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، رئيس الوزراء أن يسمح بانتقال الأموال المخصصة من بند لبند حال زيادتها، منوها بأنه لو تطلب الأمر تغيير في القانون حتى يسمح بانتقال الأموال المخصصة من بند لأخر حسب الحاجة، فعلى مجلس النواب تعديله.
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الكلمات المفتاحية

ملف الطرق مصطفى ثابت رئيس الوزراء الطرق الداخلية

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