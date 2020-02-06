مؤشر سوق دبي يصعد إلى مستوى 2773.62 نقطة بمستهل جلسة اليوم









سوق دبى المالى





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.07% رابحا 1.86 نقطة ليصل إلى مستوى 2773.62 نقطة، مدفوعا بصعود سهم إعمار للتطوير، وبلغت أحجام التداول ببورصة الكويت اليوم علي عدد 28.6 مليون سهم محققة ما قيمته 59.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 552 صفقة لعدد 21 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقر سهم واحد.





وارتفعت 4 قطاعات بسوق دبي اليوم ، حيث جاء على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.09%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.65%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.77%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.64%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار للتطوير قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 4.9 مليون ورقة بقيمة 18.8 مليون درهم.