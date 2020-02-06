Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:53 ص
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
Advertisements
يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز الخميس 6/2/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث تشهد أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة مواجهة نارية من العيار الثقيل، وذلك حينما يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق الأهلي حامل اللقب في مساء يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 حيث يلتقي الأهلي مع بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في مباراة قوية ومرتقبة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. الأهلي يواجه بيراميدز، في إطار مواجهات الأسبوع السادس عشر للمسابقة المحلية.ويحتل الأهلي صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الخامس بـ26 نقطة.

وتُنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر اليوم  ولا يزال المارد الأحمر يحقق النتائج الإيجابية مباراة تلو الأخرى على كافة المستويات، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة السادسة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.


 آخر استعدادات الأهلي لمُباراة بيراميدز الخميس في الدوري المصري الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز الخميس 6/2/2020 في الدوري المصري الممتاز
تابع لايف مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر، يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بيراميدز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، وفي مقابل ذلك سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم 6-2-2020 في الدوري المصري الممتاز ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير في مرماه. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراته الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق الهلال السوداني على أرضية ملعب الجوهرة الزرقاء على الأراضي السودانية ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

آخر إِستعدادات بيراميدز قبل ملاقاة الأهلي في الدوري المصري الممتاز الخميس:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز

Advertisements

أخبار تهمك

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 17 ساعة

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 16 ساعة

بعد أزمته الكبرى في برشلونة.. 3 عوامل تقرب ميسي من مانشستر سيتي

منذ 43 دقيقة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 14 ساعة

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ حوالي 4 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل ريال مدريدالمتوقع ضد سوسيداد في كأس إسبانيا

منذ 34 دقيقة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 18 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين لـ563

منذ ساعتين

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

10:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status