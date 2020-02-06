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تعيين هيثم الشيخ متحدثا رسميا باسم محافظة الدقهلية

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:54 ص
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هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عن تعيين هيثم الشيخ نائب المحافظ، متحدثا رسميا باسم المحافظة.

وتضمن القرار وفقا لبيان صحفي، إسناد مسئولية التعامل والتواصل والتنسيق مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة وخارجها على أن يكون هو المتحدث الإعلامي الرسمي للمحافظة.

ومن جانبه أكد الشيخ أنه يرحب بالتعامل مع الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية؛ لتسهيل مهمتهم في تغطية الفعاليات لنقل الحقائق والإنجازات التي تقوم بها الدولة للمواطنين.

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الكلمات المفتاحية

هيثم الشيخ محافظة الدقهلية الشيخ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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