Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخشت: إعلان الجداول الدراسية وانتظام المحاضرات من السبت

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:53 ص
Advertisements
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
أية حمروشي
Advertisements
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء استعدادات كليات ومعاهد الجامعة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2019، السبت الموافق 8 فبراير بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي.

كما أعلن رئيس جامعة القاهرة عن بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات، وظهور نتائج الكليات الأخرى تباعًا وحتى منتصف شهر مارس القادم.

وأكد الخشت على الكليات والمعاهد بإعلان الجداول الدراسية للمقررات وانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، وكذلك إعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والتواصل معهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة سلامة المصاعد، وتجهيزات المدن الجامعية وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.

وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعي فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بمراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة ستواصل موسمها الثقافي والفني مع بداية الفصل الدراسي الثاني بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب، لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بالإضافة إلى الندوات الثقافية والحفلات الفنية، التي يشارك فيها نخبة من المفكرين وكبار الكتاب والأساتذة والفنانين.

كان الدكتور محمد الخشت، أعلن في وقت سابق إعداد خطة شاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتعميم الإصدار الأول منها على كل الكليات والوحدات والإدارات، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية منه داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد عثمان الخشت طلاب الجامعات جامعه القاهره الفجر التعليم

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 16 ساعة

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 3 ساعات

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 18 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين لـ563

منذ ساعتين

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 17 ساعة

بعد أزمته الكبرى في برشلونة.. 3 عوامل تقرب ميسي من مانشستر سيتي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 17 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 14 ساعة

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ حوالي 4 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل ريال مدريدالمتوقع ضد سوسيداد في كأس إسبانيا

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة تغيير طريقة تفكير المصريين

مجلس جامعة القاهرة يستعرض الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

جامعتي القاهرة وحلوان يعلنوا استعدادتهم لتسكين الطلاب بالمدينة الجامعية

قبل بدء العام.. جامعة القاهرة تعلن حقيقة زيادة المصروفات الدراسية

اليوم.. إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بكلية الحقوق جامعة القاهرة

جامعة الزقازيق تعلن انتهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

عاجل.. أزمة عنيفة تضرب صن داونز ضد الأهلي

10:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status