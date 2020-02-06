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تشكيل ريال مدريدالمتوقع ضد سوسيداد في كأس إسبانيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:04 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ريال سوسيدا في كأس ملك إسبانيا.

ويستقبل ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا حيث يتطلع الفريق الملكي لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سوسيداد

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: ناتشو - فاران - راموس - مارسيلو

خط الوسط: فالفيردي - كروس - إيسكو

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

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