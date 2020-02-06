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نشر روبوتات في الشوارع الصينية لمكافحة فيروس كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:11 ص
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روبوتات
روبوتات
وكالات
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ذكرت صحيفة "دايلي تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، أن السلطات الصينية، نشرت مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية "5G" وذلك بهدف قياس درجة حرارة المارة والمواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل في مختلف المناطق.

 

ونشرت الشرطة الصينية آليات وروبوتات تتحكم بها وقد سجلت الشرطة على هذه المكنات أصوات تدعو إلى ارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم.

 

ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وهي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس،

 

وأشارت السلطات الصينية، إلى أن كل روبوت مزود بخمس كاميرات عالية الدقة وبمقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء.

 

وبدأت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في كثير من الأحيان بنشر مقتطفات من القانون الجنائي للبلاد فيما يتعلق بعقوبات الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي في وقت كانت السلطات تحاول فيه احتواء انتشار فيروس كورونا.

 

ويذكر أن المادة 330 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية تنص على أن: "انتهاك القانون المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها، والتي تتسبب في انتشار الأمراض المعدية من الفئة "أ" أو تؤدي إلى مخاطر كبيرة في انتشار المرض، يتضمن عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو السجن لفترة قصيرة (تصل إلى 6 أشهر)، أما إذا أدى انتهاك القانون إلى عواقب وخيمة جداً، فإن مدة السجن ينبغي أن تكون من 3 إلى 7 سنوات"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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نشر ربوتات فيروس كورونا القاتل انتشار كورونا الصين الشوارع الصينية

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