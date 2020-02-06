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مهاجم طنطا يجري عملية جراحية ويغيب عن الفريق لمدة شهر

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:07 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أجرى هشام شعبان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عملية جراحية "فتاق" بعد الآلام التي عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية.

 

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن صفوف أبناء السيد البدوي لمدة شهر، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

 

وانضم هشام شعبان لصفوف طنطا في الصيف الماضي قادمًا من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

 

ويستعد طنطا لمواجهة المصري مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويحتل فريق طنطا المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد ١٣ نقطة.

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