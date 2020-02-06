ظهرت حالًا.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية (بيان الدرجات)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية.. اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النتيجة وكشف عن أن نسبة النجاح بلغت 81.4% وهي نسبة جيدة.





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ويشغل بال طلابنا الأعزاء وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية للاطمئنان على أنفسهم وطمأنة أولياء أمورهم.





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وهنأ محافظ الشرقية الطلاب وأولياء أمورهم بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية، متمنيًا لهم دوام التقدم خلال فصل الدراسي الثاني وتحقيق المراكز الأولى علي مستوي المحافظة، واستمرار التفوق في مراحل التعليم القادمة .





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وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية: "إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 يبلغ 119 ألفا و290 طالبا وطالبة موزعين على 671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة".





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وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مديري الإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة بضرورة التأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلبة في النصف الدراسي الثاني والذي يبدأ 8 فبراير المقبل.





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