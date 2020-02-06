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ظهرت حالًا.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية (بيان الدرجات)

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:00 ص
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالشرقية
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 نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية.. اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النتيجة وكشف عن أن نسبة النجاح بلغت 81.4% وهي نسبة جيدة.

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالشرقية

ويشغل بال طلابنا الأعزاء وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية للاطمئنان على أنفسهم وطمأنة أولياء أمورهم.

ظهرت دلوقت.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية 


وزاد بحث الكثيرون بكافة محافظات مصر معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية وكافة المحافظات وتصدرت النتيجة عمليات البحث، لذا وحرصًا من بوابة الفجر افلكترونية عن تقديم كافة الخدمات التي يطلبها متابعينا الأعزاء ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية من خلال السطورالتالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية من رابط رسمي

وهنأ محافظ الشرقية الطلاب وأولياء أمورهم بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية، متمنيًا لهم دوام التقدم خلال فصل الدراسي الثاني وتحقيق المراكز الأولى علي مستوي المحافظة، واستمرار التفوق في مراحل التعليم القادمة .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية الآن

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية: "إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 يبلغ 119 ألفا و290 طالبا وطالبة موزعين على 671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة".

نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالمحافظة

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  علي  مديري الإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة بضرورة التأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلبة في النصف الدراسي الثاني والذي يبدأ 8 فبراير المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الشرقية من هنا.

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