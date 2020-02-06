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استئناف الرحلات الجوية بمطار إسطنبول بعد مقتل 3

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:05 ص
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الحادث
الحادث
منار طارق
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استؤنفت الرحلات الجوية، اليوم الخميس، في مطار اسطنبول، بعد أن انزلقت طائرة تركية قبالة مدرج، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، وفقا لما اوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".

مطار صبيحة كوكجن استأنف عملياته في حوالي الساعة الرابعة صباحًا (0100 بتوقيت جرينتش) رغم استمرار التأخير والإلغاء.

وفي مساء الأربعاء، هبطت طائرة بوينج 737 تابعة لشركة بيجاسوس للطيران من أزمير على الساحل الغربي لتركيا خلال رياح قوية وأمطار غزيرة وتخطت المدرج، وانزلقت على بعد نحو 50-60 مترا (قبل أن تسقط في الخندق من ارتفاع حوالي 30 مترا (98 قدم)، وفقا لحاكم المدينة، علي يرليكايا.

وانشطرت الطائرة، التي تقل 177 راكبا وستة من أفراد الطاقم، إلى ثلاثة أجزاء عند التصادم، وكان الركاب 22 شخصا من 12 دولة، وقام الجنود بحراسة الحطام صباح الخميس.


وقال ييرليكايا، متحدثًا في وقت مبكر اليوم الخميس، إن حالات جميع المصابين مستقرة، وأن أربعة أشخاص أظهروا مستويات إصابة "متوسطة".

غيرت شركة Pegasus Airlines شعارها على تويتر إلى اللون الاسود، وقالت "إن أولويتها هي دعم الأقارب والأصدقاء الذين فقدوا أحبائهم."
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الكلمات المفتاحية

مطار اسطنبول تحكم طائرة تركية استئناف الرحلات الجوية في مطار اسطنبول

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