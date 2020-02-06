Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكشف عن محاولات إيران الفاشلة لإطلاق الأقمار الصناعية

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:03 ص
Advertisements
بدلة الفضاء الإيرانية
بدلة الفضاء الإيرانية
وكالات
Advertisements

كشف ناشطون إيرانيون، محاولات إيران الفاشلة لإطلاق الأقمار الصناعية حلم النظام الإيراني بالفضاء.

                              

ونشر وزير الاتصالات الإيراني جواد آذري جهرمي، على موقع تويتر، صورة "لأول" بدلة فضاء إيرانية مصحوبة بعبارة "المستقبل المشرق".

 

وتساءل ناشطون إيرانيون على تويتر، بتهكم عن مغزى الصورة، حسب ما نقل موقع قناة الحرة، اليوم الأربعاء.

أعلن جهرمي، في 22 يناير الماضي، خطط طهران لإطلاق قمر "ظفر" الصناعي في غضون أيام، بعد محاولات فاشلة سابقة لإطلاق أقمار صناعية.

 

وسخر مغردون إيرانيون من بدلة الفضاء الإيرانية "العجيبة"، وقال تشسم آبي، "إن الحاج الوزير، اشترى بدلة عيد الهالووين ثمنها 20 دولاراً، وأزال اللوغو عنها، ثم عرضها أمام العامة، لم تعد هناك كرامة لإيران بسبب النظام الإيراني".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناشطون بدلة الفضاء الإيرانية ايران

أخبار تهمك

راموس ينضم إلى برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 15 ساعة

كيكي سيتين يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 15 ساعة

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. اتفاق شفهي بين ريال مدريد وهالاند

منذ ساعة و نصف

ماركا: برشلونة ينهار

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 16 ساعة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

إيران تتهم إسرائيل بشن هجوم إلكتروني فاشل

إيران تعلن إحباط هجوم إسرائيلي على بنيتها التحتية للاتصالات

إيران تزعم أنها اختبرت أقمارا صناعية محلية بنجاح

إيران تنشئ قمرا صناعيا جديدا وتبدأ العمل لإطلاقه

الدفاع الإيرانية تتسلم قمرا صناعيا جديدا

فشل إيراني جديد.. انفجار صاروخ على منصته قبل إطلاق قمر صناعي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

07:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status